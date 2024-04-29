مصرع العشرات في انهيار سد بكينيا

2024-04-29 16:00:08 - المصدر: قناة الثامنة

لقي العشرات من الاشخاص مصرعهم بعد انهيار سد بسبب الفيضانات في غرب كينيا. واعلنت الشرطة الكينية ان 40 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد انهيار السد، مبينة ان مياه الفيضانات اجتاحت المنازل وقطعت طريقا رئيسيا. وقع الحادث صباح الاثنين بعد انهيار سد كيجابي القديم، الواقع في منطقة ماي ماهيو بمنطقة الوادي المتصدع العظيم المعرضة للفيضانات المفاجئة، وتسرب المياه في اتجاه مجرى النهر. وتسببت الأمطار المستمرة في كينيا في حدوث فيضانات أودت بحياة ما يقرب من 100 شخص وتسببت في تأجيل افتتاح المدارس. وحذّرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، من أن الكثير من الدول الأخرى في المنطقة تتأثر بهطول أمطار غزيرة بشكل