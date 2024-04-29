المصرف العراقي للتجارة يقرر إيقاف استيفاء العمولات لخمس خدمات مصرفية
2024-04-29 16:06:01 - المصدر: واع
بغداد – واع
قرر المصرف العراقي للتجارة، اليوم الاثنين، إيقاف استيفاء العمولات لخمس خدمات مصرفية.
وقال المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "انطلاقاً مع بدء فعاليات أسبوع الشمول المالي وتشجيعاً للادخار، قررت إدارة المصرف العراقي للتجارة (TBI) إيقاف استيفاء العمولات المصرفية للخدمات الموضحة أدناه وكالآتي:-
1- إيقاف استيفاء عمولة فتح الحسابات الجارية (مجاناً).
2- إيقاف استيفاء عمولة فتح حسابات التوفير (مجاناً).
3- إيقاف استيفاء عمولة فتح حسابات الودائع (مجاناً).
4- إيقاف استيفاء عمولة إصدار البطاقة الإلكترونية من نوع فيزا كلاسيك (مجاناً).
5- إيقاف استيفاء عمولة إصدار البطاقة الإلكترونية من نوع فيزا ذهبية (مجاناً).