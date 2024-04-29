المصرف العراقي للتجارة يقرر إيقاف استيفاء العمولات لخمس خدمات مصرفية

2024-04-29 16:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

قرر المصرف العراقي للتجارة، اليوم الاثنين، إيقاف استيفاء العمولات لخمس خدمات مصرفية.

وقال المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "انطلاقاً مع بدء فعاليات أسبوع الشمول المالي وتشجيعاً للادخار، قررت إدارة المصرف العراقي للتجارة (TBI) إيقاف استيفاء العمولات المصرفية للخدمات الموضحة أدناه وكالآتي:-

1- إيقاف استيفاء عمولة فتح الحسابات الجارية (مجاناً).

2- إيقاف استيفاء عمولة فتح حسابات التوفير (مجاناً).

3- إيقاف استيفاء عمولة فتح حسابات الودائع (مجاناً).

4- إيقاف استيفاء عمولة إصدار البطاقة الإلكترونية من نوع فيزا كلاسيك (مجاناً).

5- إيقاف استيفاء عمولة إصدار البطاقة الإلكترونية من نوع فيزا ذهبية (مجاناً).