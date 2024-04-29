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المصرف العراقي للتجارة يقرر إيقاف استيفاء العمولات لخمس خدمات مصرفية

المصرف العراقي للتجارة يقرر إيقاف استيفاء العمولات لخمس خدمات مصرفية
المصرف العراقي للتجارة يقرر إيقاف استيفاء العمولات لخمس خدمات مصرفية
2024-04-29 16:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

قرر المصرف العراقي للتجارة، اليوم الاثنين، إيقاف استيفاء العمولات لخمس خدمات مصرفية.

وقال المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "انطلاقاً مع بدء فعاليات أسبوع الشمول المالي وتشجيعاً للادخار، قررت إدارة المصرف العراقي للتجارة (TBI) إيقاف استيفاء العمولات المصرفية للخدمات الموضحة أدناه وكالآتي:-

1- إيقاف استيفاء عمولة فتح الحسابات الجارية (مجاناً).

2- إيقاف استيفاء عمولة فتح حسابات التوفير (مجاناً).

3- إيقاف استيفاء عمولة فتح حسابات الودائع (مجاناً).

4- إيقاف استيفاء عمولة إصدار البطاقة الإلكترونية من نوع فيزا كلاسيك (مجاناً).

5- إيقاف استيفاء عمولة إصدار البطاقة الإلكترونية من نوع فيزا ذهبية (مجاناً).



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