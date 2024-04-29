رئيس اتحاد الكرة يلتقي لاعبي المنتخب الأولمبي

2024-04-29 16:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

التقى رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الاثنين، الملاكَين التدريبيّ والإداريّ ولاعبي المنتخب الأولمبيّ قبلَ مواجهته أمام نظيره الياباني التي تقام اليوم في ملعبِ ستاد الجنوب المونديالي ضمن الدور نصف النهائي لمُنافساتِ آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس بحضور عضو الاتحاد رئيس الوفد غانم عريبي.

وقال رئيسُ الاتحاد في بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع): إن " مباراة اليوم في غاية الأهمية، وفيها العديد من الاعتبارات لأنها تؤهلكم الى أولمبياد باريس والوصول الى المباراة النهائية، والتغلب على أقوى منتخبات القارة، وستكتبون تاريخاً رائعاً لكرتنا".

وأضاف :"نثق بقُدراتِ الملاك التدريبيّ بقيادة راضي شنيشل، وبما تملكون من إمكانيات فنية جيدة تساعدكم على تقديم أفضل المستويات أمام اليابان، ولكن ذلك يتطلب منكم الهدوء والتركيز والحماسة، وتطبيق الواجبات بإجادةٍ تامة".

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن "شعبكم ينتظر منكم بشائرَ الفوز وقطف ثمار نجاحكم بالبطولة والوصول الى الأولمبياد ".

من جهته قدم مدرب المنتخب الأولمبيّ "راضي شنيشل" شكره الجزيل لرئيس الاتحاد عدنان درجال على متابعته لكل شاردة وواردة تخص المنتخب، وكذلك رئاسة الوفد".

وبيّن أن "منتخبنا قدّم مبارياتٍ رائعةً يستحق منها خطف إحدى بطاقات التأهل إلى أولمبياد باريس".