استقرار أسعار النفط ترقبا لمحادثات وقف إطلاق النار في غزة

2024-04-29 16:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط، الإثنين، إذ خففت محادثات سلام بين إسرائيل وحركة حماس في القاهرة مخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، في حين قلصت بيانات التضخم الأميركية توقعات خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب. وبحلول الساعة 0950 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت للعقود الآجلة لشهر حزيران والتي تنتهي يوم الثلاثاء 51 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 88.99 دولار للبرميل. وانخفضت عقود تموز الأكثر نشاطا بمقدار 27 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 87.94 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 83.63 دولار للبرميل. وقال مسؤول من حماس لوكالة رويترز أمس الأحد إن وفدا من حماس سيزور القاهرة اليوم الاثنين لإجراء محادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار. كما تترقب الأسواق مراجعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في الأول من ايار. وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم في الولايات المتحدة زاد 2.7 بالمئة في اثني عشر شهرا حتى مارس، وهو ما يتجاوز الهدف الذي حدده البنك المركزي عند اثنين بالمئة. ويعزز انخفاض التضخم احتمالات خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يعزز بدوره النمو الاقتصادي والطلب على النفط. ويجعل صعود الدولار النفط أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى. وأظهرت بيانات رسمية يوم السبت أن تباطؤ نمو الأرباح الصناعية في الصين في اذار أثر بشكل أكبر على توقعات الطلب على النفط، في أحدث علامة على ضعف الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصادات العالم.