الإعلام الأمني: الاتفاق على شراء 21 طائرة متعددة الأغراض من الولايات المتحدة

2024-04-29 16:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي، الإثنين، التعاقد على شراء 21 طائرة متعددة الأغراض والمهام خلال زيارة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني الأخيرة إلى واشنطن، وفيما أكد الاتفاق على آلية جديدة وغير مسبوقة لدفع المبالغ، أشار إلى أن الجانب الأمريكي قدم للعراق مساعدات بـ 20 طائرة. وقال الخفاجي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن زيارة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني الأخيرة الى واشنطن كانت ناجحة بكل المقاييس بما فيها الجانب العسكري التسليحي، إذ تعاقد العراق من خلال هذه الزيارة على 12 طائرة من نوع بيل 412 متعددة الأغراض وكذلك 9 طائرات من نوع بيل 407. وأضاف، أن هذه التعاقدات اعتمدت جديدة في الدفع، إذ كان العراق والولايات المتحدة في السابق يعتمدان على آلية FMS اي دفع المبلغ بالكامل، لكن خلال زيارة رئيس الوزراء اعتمدت واشنطن ولأول مرة في مجال التسليح على آلية الدفع المرن اي الدفع على شكل وجبات لمبالغ الطائرات. وأضاف، أن الولايات المتحدة قدمت كذلك مساعدات الى العراق بـ 15 طائرة من نوع بيل 505 للتدريب و5 طائرات من نوع بيل 412، لافتا الى أن الطائرات تستخدم من قبل طيران الجيش وهي مهمة جدا لإسناد القطعات والقوات البرية وكذلك للاستطلاع، وستمنح زخما كبيرا ودافعا الى سلاح طيران الجيش، فيما ستدعم طائرات بيل 505 منظومة التدريب. وأشار الى أن العراق بحاجة الى طائرات متعددة الأغراض، بإمكانها ان تلبي متطلبات الدفاع الجوي والهجوم الأرضي والاستطلاع والتصدي وتكون مرنة بالاستخدام مع القطعات الأرضية وهنالك طائرات أخرى تقدم الدعم اللوجستي للقطعات المتقدمة. ولفت الى ان القائد العام للقوات المسلحة مهتم بتطوير منظومة الدفاع الجوي وسلاح القوة الجوية والجيش من أجل تحقيق إمكانية وقدرة عالية في السيطرة على الأجواء.