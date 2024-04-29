الإعلام والطب تتفقان على إطلاق حملات توعوية حول الاستخدام السليم للأدوية ومكافحة المخدرات

2024-04-29 17:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاتفقت كلية الإعلام جامعة بغداد ومدينة الطب، اليوم الاثنين، على إطلاق حملات توعوية حول الاستخدام السليم للأدوية ومكافحة المخدرات.وقال بيان لكلية الإعلام تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" كلية الإعلام جامعة بغداد، استضافت عميد كلية الطب أمين عبد الحسن العلواني، لتقديم محاضرة عن "تأثير المخدرات على القلب"، بحضور عميد الكلية عمار طاهر، وطلبة الدراسات الأولية".وأضاف البيان، أن" المحاضرة هدفت إلى "توعية الحضور بخطورة تعاطي المخدرات على صحة القلب والجسم بشكل عام، وتوضيح التأثيرات السلبية التي قد تنجم عنها مثل ارتفاع ضغط الدم، وتسارع ضربات القلب، وانخفاض معدل التنفس، وتقليل تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية".وأكد أمين بحسب البيان، أن "تعاطي المخدرات يشكل خطراً كبيراً على صحة القلب، حيث يمكن أن يسبب انخفاض وارتفاع ضغط الدم بشكل مفرط، تسارع ضربات القلب، انقباضات قلبية غير طبيعية، وزيادة في احتمالية حدوث نوبات قلبية وسكتات دماغية، وصولاً الى الموت المفاجئ"، مشيراً الى" أهمية التوعية والوقاية من تعاطي المخدرات والالتزام بأسلوب حياة صحي".وتابع أنه "بالإضافة إلى التأثيرات الفورية على القلب والجسم، يمكن لتعاطي المخدرات أن يؤدي إلى مشاكل صحية طويلة الأمد مثل تلف الأوعية الدموية، وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية في المستقبل، إلى جانب التأثيرات النفسية والاجتماعية السلبية مثل الإدمان والانعزال الاجتماعي"، مشدداً على ضرورة "توخي الحذر والابتعاد عن التعاطي للحفاظ على الصحة العامة".ولفت إلى، أن " الحكومة شكلت لجنة عليا لمكافحة المخدرات تتألف من الجهات ذات العلاقة، وقد أخذت على عاتقها اتخاذ السبل الكفيلة للحد من تلك الظاهرة ومحاربتها وتوعية المواطنين بالابتعاد عنها"، داعياً الى " إطلاق حملات إعلامية مكثفة تستهدف توعية الشباب والمجتمع بشكل عام حول خطر تعاطي المخدرات على القلب والصحة العامة، على أن تتضمن معلومات دقيقة وموثقة عن تأثيرات المخدرات على الجسم، وتسليط الضوء على الآثار السلبية العديدة التي يمكن أن تحدث عند تعاطيها".وواصل، أن" الحملة ينبغي أن تستهدف العوامل الرئيسة التي تدفع الأشخاص إلى تعاطي المخدرات مثل الضغوط النفسية، والعزلة الاجتماعية، والإعلانات المشوهة التي تروج لاستخدام المخدرات بشكل خاطئ،ناهيك عن توجيه الحملات لدعم الأفراد الذين يعانون من إدمان المخدرات للحصول على المساعدة اللازمة والعلاج المناسب، بحسب الدكتور العلواني.وكشف عميد كلية الطب عن "ظاهرة مقلقة وعامة تتمثل في تناول العديد من المواطنين للأدوية من دون استشارة الأطباء، ما يعرضهم لخطر الإدمان من دون أن يشعروا بذلك"، مستدركا بالقول: هذا السلوك يشكل تحدياً كبيراً للصحة العامة، حيث إنه قد تنتج عنه تداخلات دوائية خطيرة وتأثيرات سلبية على الصحة".وختم البيان أنه"على هامش المحاضرة، اتفق عميد كلية الإعلام مع عميد كلية الطب، على " إطلاق حملات إعلامية وصحية توعوية مشتركة تشمل شرح أهمية استشارة الأطباء قبل اللجوء إلى الأدوية، وتقديم نصائح عامة للحفاظ على الصحة والوقاية من الإدمان والتأثيرات السلبية للاستخدام السيئ للأدوية وسبل مكافحة المخدرات".