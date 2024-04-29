فريق التواصل الحكومي يعلن موعد انطلاق حملة (العراق هويتي) بجميع المحافظات

2024-04-29 17:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن رئيس فريق التواصل الإلكتروني الحكومي، عمار منعم، اليوم الاثنين، موعد انطلاق حملة (العراق هويتي) في جميع المحافظات.

وقال منعم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "سيتم انطلاق العمل بحملة (العراق هويتي) في محافظة الأنبار، يوم الخميس المقبل"، مبيناً أن "الحملة ستنطلق في جميع المحافظات يوم 6/5".

من جانبه، قال مسؤول الحملة العقيد سيف عبد الكريم: إن "وفد الفريق أكمل اجتماعه اليوم الاثنين، مع اللواء نشأت الخفاجي مدير الجنسية والجوازات، وتم الاتفاق على إطلاق الحملة في جميع المحافظات بعد نجاح تجربتها في بغداد".

وأكد عبد الكريم، أن "يوم الخميس المقبل سيشهد انطلاق الحملة في محافظة الأنبار ومن ثم ستطلق في باقي المحافظات يوم الاثنين الموافق 6/5".

ولفت إلى أن "حملة (العراق هويتي) تستهدف إصدار البطاقات الوطنية الموحدة مجاناً للمشمولين

بشبكة الحماية الاجتماعية".

ودعا، المشمولين في المحافظات إلى "مراجعة أقسام الحماية الاجتماعية بعد تاريخ الإنطلاق وجلب الاستمارة الإلكترونية مع المستمسكات عند مراجعة دوائر الأحوال في محافظاتهم".