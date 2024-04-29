وزير التعليم: أكثر من 2000 طالب أجنبي تقدموا للدراسة بالجامعات العراقية العام المقبل

2024-04-29 17:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - وسام الملا

أحصى وزير التعليم العالي نعيم العبودي، اليوم الاثنين، عدد الطلاب الأجانب في الجامعات، فيما أكد أن أكثر من 2000 طالب أجنبي تقدموا للدراسة بالجامعات العراقية العام المقبل.

وقال العبودي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نرحب بوجود الطلبة الأجانب من مختلف البلدان في الجامعات العراقية، حيث أن وجودهم بالعراق يتم بمتابعة وزارة التعليم العالي وإشراف مباشر من رئيس الوزراء"، مبيناً أن "الوزارة سوف تكون جادة بتقديم الخدمات ضمن المنحة الدراسية المجانية وحتى على مستوى السكن في الأقسام الداخلية".

وأضاف أن "هؤلاء الطلبة هم سفراء العراق، وهناك تفاعل مع الطلبة العراقيين وكذلك أساتذة الجامعات"، مشيراً الى أن "إطلاق مبادرة (ادرس في العراق) جاء بسبب قيام بعض المؤسسات بالادعاء بأن العراق لا يمكن العيش فيه وغيرها من الأمور، إلا أن المبادرة منحت رسالة وبرهاناً أن العراق يحتضن الطلبة من جميع العالم وجامعاتنا تحتل المرتبة الـ37 في تصنيف التايمز".

وتابع أن "بعض الجامعات مرشحة أن تدخل في تصنيفات شنغهاي"، لافتاً الى أن "عدد الطلاب الأجانب الدارسين في العراق وصل الى 1015 طالباً وهذا الرقم يحصل لأول مرة بعد عام 2003".

وأكد أن "أعداد الطلبة الأجانب الذين تقدموا للدراسة في العراق للعام الدراسي المقبل وصل الى أكثر من 2000 طالب حتى اللحظة ونتوقع زيادة الأعداد سنوياً"، موضحاً أن "لقاءنا مع الطلبة الأجانب يهدف للاستماع إليهم بعد ما كانت هناك مشاكل وسنكون حريصين على حلها".

وأشار الى أن "دائرة البعثات وضعت لجنة خاصة لمتابعة الطلبة العرب والأجانب والوزارة ستكون ساندة للإجراءات لتوفير الظروف الملائمة"، لافتاً الى أن "الوزارة لا تتعامل مع الطلبة على أنهم ضيوف وإنما هم أهل الدار".