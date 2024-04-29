2024-04-29 17:06:03 - المصدر: واع

بغداد - واعيدخل منتخب العاب القوى البارالمبي معسكرا تدريبيا في اليابان استعدادا لبارالمبياد باريس 2024.وقال المكتب الإعلامي للجنة البارالمبية لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منتخب ألعاب القوى البارالمبي يدخل معسكرا تدريبيا في اليابان للمدة من التاسع وحتى السابع عشر من شهر آيار المقبل استعدادا للمشاركة في الدورة البارالمبية في باريس 2024 التي تُقام في فرنسا شهر أب المقبل".وأضاف أن" المعسكر التدريبي يأتي ضمن برنامج البطل البارالمبي، حيث يضم الوفد العراقي كلا من: فراس رحيم اداري الوفد ووسام غالي مدرب الاركاض ومازن حسين مدرب رمي واللاعبون: جراح نصار وولدان نزار وفاطمة فاضل وعلي مبارك حسين فاضل”.