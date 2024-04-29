2024-04-29 17:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين (29 نيسان 2024)، عن وجود شبكة تزويرٍ في مُديريَّة الضريبة في مُحافظة البصرة، مُؤكّدةً ضبطها مديراً في أحد منافذ الضريبة في المُحافظة.

وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، "بقيام فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة، بكشف شبكة تزويرٍ بمُديريَّة الضريبة في المُحافظة"، لافتاً إلى أنَّ "الشبكة التي تعمل في الوحدة التخمينيَّة الضريبيَّة في مُديريَّة مرور البصرة - مجمع تسجيل المركبات، تقوم باعتماد "براءة ذمَّة ضريبة" مُزوَّرة، دون الاعتماد على التحاسب الضريبي".

ونوه "بضبط مدير منفذ الضريبة في المُديريَّة بالجرم المشهود، وبحوزته مبالغ ماليَّة كان يتقاضاها؛ لقاء اعتماد براءة الذمَّة المُزوَّرة"، مشيراً إلى أنَّ "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أوليَّات المُعاملات التي لم يتم دفع وصولات التحاسب الضريبيّ لها".

وفي سياقٍ مُتَّصلٍ، أشار المكتب إلى أنَّ "فريق المُديريَّة تمكَّن بعد القيام بأعمال المُتابعة من ضبط شخصٍ ينتحل صفة باحث اجتماعيّ في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالجرم المشهود، مُتلبّساً بالاحتيال على المُواطنين".

وأوضح أنَّ "المُتَّهم يقوم بتنظيم استمارة زيارة الباحث؛ لقاء مبالغ ماليَّة"، مُبيّـناً أنَّه تمَّ ضبط هويَّاتٍ مُزوَّرةٍ بحوزة المُتَّهم كان يستخدمها أثناء قيامه بعمليَّات الاحتيال على المُواطنين".