2024-04-29 17:06:08 - المصدر: منصة إيشان

عقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسة جديدة حضرها 167 نائباً، وشهدت التصويت على مقترح تعديل قانون، وقراءة مشروعين آخرين. وحسب بيان الدائرة الإعلامية الذي ورد لـ “إيشان”، فإن “مجلس النواب صوّت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون تنظيم زرع ا الاعضاء البشرية رقم (۱۱) لسنة ۲۰۱٦”. وأضاف، أن “مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لمقترح قانون […]

ظهرت المقالة بجلسة حضرها 167 نائباً.. البرلمان يصوت على قانون وينهي قراءة 3 مشاريع أخرى أولاً على Eishan.