2024-04-29 17:06:08 - المصدر: منصة إيشان

تحدثت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن وجود أموال طائلة من الجمارك والضرائب لم تدخل خزينة الدولة، بسبب التحايل على القوانين والتشريعات النافذة، فيما تبرز التساؤلات عن مصيرها، وإمكانية “تبخّرها” واختفائها بشكل نهائي. وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، وورد لـ “إيشان”، أن “اللجنة المالية النيابية استضافت فريق […]

ظهرت المقالة هل تبخّرت؟.. المالية النيابية: أموال طائلة من الجمارك والضرائب لم تدخل خزينة الدولة أولاً على Eishan.