العبودي: اكثر من الف طالب اجنبي يدرسون في العراق

2024-04-29 17:18:07 - المصدر: قناة الثامنة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي،الاثنين، أن أكثر من 2000 طالب أجنبي تقدموا للدراسة بالجامعات العراقية العام المقبل. وقال العبودي في تصريح صحفي انهم يرحبون بوجود الطلبة الأجانب من مختلف البلدان في الجامعات العراقية، حيث أن وجودهم بالعراق يتم بمتابعة وزارة التعليم العالي وإشراف مباشر من رئيس الوزراء، مبيناً أن "الوزارة سوف تكون جادة بتقديم الخدمات ضمن المنحة الدراسية المجانية وحتى على مستوى السكن في الأقسام الداخلية". وأضاف أن "هؤلاء الطلبة هم سفراء العراق، وهناك تفاعل مع الطلبة العراقيين وكذلك أساتذة الجامعات"، مشيراً الى أن "إطلاق مبادرة (ادرس في العراق) جاء بسبب قيام بعض المؤسسات بالادعاء بأن العراق