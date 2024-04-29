هل تدفع حرارة الصيف إلى تغيير خارطة ازدحامات بغداد؟

2024-04-29 17:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استبعد مجلس محافظة بغداد، اليوم الاثنين (29 نيسان 2024)، ان يؤدي فصل الصيف الى زيادة الزخم المروري ليلا في بغداد وتراجعه في النهار، بسبب الارتفاع كبير في درجات الحرارة.

وقالت عضو اللجنة نورا الجحيشي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لا نعتقد ان الزخم المروري في بغداد سوف ينخفض في النهار خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، خاصة ان الزخم يكون من قبل الموظفين وكذلك المراجعين للدوائر الرسمية، التي تعمل في النهار".

وبينت الجحيشي ان "زيادة الزخم المروري في بغداد ليلا خلال فصل الصيف امر متوقع، فالحركة تكون كثيفة خاصة في المناطق التي تكثر فيها الأماكن الترفيهية وغيرها من المطاعم والمقاهي واكيد مديرية المرور لديها خطط لسحب هذا الزخم، ونحن والحكومة المحلية سنكون بمتابعة هذا الملف".

ومنذ اكثر من أسبوعين، بدأت الوزارات والمؤسسات الحكومية بتطبيق توقيتات الدوام الجديدة والتي تم على اساسها تقسيم الوزارات على ساعات دوام تبدأ بين السابعة والعاشرة صباحا، وتنتهي بين الـ 2 وحتى السادسة عصرًا.