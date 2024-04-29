2024-04-29 17:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة دهوك، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على عدد من صياديّ الأسماك المخالفين على ضفاف نهر دجلة وبحيرة سد الموصل، فيما أصدرت الحكومة المحلية قراراً بمنع الصيد لمدة ثلاثة أشهر.

وذكر المتحدث باسم شرطة دهوك العقيد هيمن سليمان، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "مركز شرطة البحيرات التابع لشرطة قضاء سميل غربي دهوك نفذ عمليات ناجحة خلال شهر واحد أسفرت عن القبض على عدد من المخالفين وإصدار أوامر القبض على آخرين".

وبين أنه "تمت مصادرة 175 شبكة صيد و25 قارباً بالإضافة إلى عدد كبير من أدوات الصيد بما في ذلك مولدات كهربائية تستخدم لصيد الأسماك داخل الأنهار والبحيرات".

وأضاف سليمان أن "الحكومة المحلية أصدرت قراراً بمنع صيد الأسماك خلال الفترة من الأول من شهر نيسان/ أبريل الجاري ولغاية الأول من شهر تموز/ يوليو المقبل".

وتواصل الشرطة في دهوك جهودها في الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية وتعزيز سلامة الأنهار والبحيرات لضمان استمرارية الحياة البيئية والثروة السمكية للأجيال المقبلة.