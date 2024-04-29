مختص يحدد أسباب تراجع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي

2024-04-29 17:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف المتحدث الرسمي باسم سوق العملة في السليمانية، جبار كوران، اليوم الاثنين، عن أسباب تراجع قيمة الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، مشيراً إلى أهمية زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال كوران لوكالة شفق نيوز، إن "السبب الرئيسي لانخفاض قيمة الدولار مقابل الدينار هو تأثير زيارة السوداني لواشنطن التي أدت إلى زيادة الدعم الأمريكي للاقتصاد العراقي، وتفائل الأطراف الأمريكية بشأن البنية التحتية والإصلاحات الحكومية في النظام المصرفي في العراق".

وأضاف "الدولار انخفض مقابل الدينار في الأيام الأخيرة بسبب عدد من العوامل أهمها، استخدام البطاقات الذكية التي تمكن أصحاب الحسابات التجارية من سحب الدولارات في الخارج، وهو سبب وجيه لانخفاض قيمة الدولار".

وبحسب كوران، فإن السبب الآخر لانخفاض قيمة الدولار مقابل الدينار هو زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد التي تمخض عنها عدة اتفاقيات حول عدد من القضايا، ومنها أن يكون التبادل التجاري بالدينار العراقي والليرة التركية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا يتراوح ما بين 20 إلى 24 مليار دولار سنوياً والتعامل بالدينار الليرة التركية سيققل الطلب على الدولار.

وبين أن "جميع التعاملات مع الدول سابقاً كانت بالدولار الأمريكي، لكن بحسب الاتفاقات الأخيرة فسيسمح للعراق باستخدام عملات أخرى في معاملاته، ففي الأيام الأخيرة، زار وفد من البنك المركزي العراقي السعودية وتم الاتفاق على أن يكون التبادل المستقبلي بالعملة التي يتم التعامل بها في ذلك البلد".

وأشار كوران إلى إنه "في السابق، عندما كان المواطنون يستلمون رواتبهم، كانوا يحولون جزء من رواتبهم إلى دولارات لسداد قروض السكن أو السيارات أو أي أموال أخرى مستحقة عليهم، أما الآن فقد تم تحويل معظم هذه المعاملات إلى العملة المحلية فالناس ليسو بحاجة إلى الدولار".

ولفت إلى أنه "من غير المرجح أن ينخفض ​​الدولار عن 1400 دينار للدولار الواحد لأن الوقت مبكر جداً وقد وصل البنك المركزي إلى هدفه، لكنه قد يصل إلى 1420 ديناراً للدولار الواحد".

وكان مراسل وكالة شفق نيوز قد أفاد صباح اليوم، بأن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 144750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار يوم أمس الأحد 145700 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 145750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 143750 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 145200 دينار مقابل الدولار، وسعر الشراء 145100 دينار مقابل 100 دولار.