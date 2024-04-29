2024-04-29 17:54:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيسُ الاتحاد العراقيّ عدنان درجال للمنتخب الاولمبي، اليوم الاثنين، أن الشعب ينتظر منكم بشائرَ الفوز والوصول الى أولمبياد باريس.وقال بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية( واع):إن " رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال التقى اليوم، الملاكَين التدريبيّ والإداريّ ولاعبي المنتخب الأولمبيّ قبلَ مواجهته أمام نظيره الياباني التي تقام اليوم في ملعبِ استاد الجنوب المونديالي ضمن الدور نصف النهائي لمُنافساتِ آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس بحضور عضوٍ الاتحاد رئيس الوفد غانم عريبي.وأكد درجال بحسب البيان، ان" مباراة اليوم في غاية الأهمية، وفيها العديد من الاعتبارات لأنها تؤهل الى أولمبياد باريس والوصول الى المباراة النهائية، والتغلب على أقوى منتخبات القارة".وأضاف،"نثق بقُدراتِ الملاك التدريبيّ بقيادة راضي شنيشل، وبما تملكون من إمكانيات فنية جيدة تساعدكم على تقديم أفضل المستويات أمام اليابان، ولكن ذلك يتطلب منكم الهدوء والتركيز والحماسة، وتطبيق الواجبات بإجادةٍ تامة".وأشار درجال إلى، ان "الشعب ينتظر منكم بشائرَ الفوز وقطف ثمار نجاحكم بالبطولة والوصول الى الأولمبياد ".من جهته قدم مدرب المنتخب الأولمبيّ "راضي شنيشل" شكره لرئيس الاتحاد عدنان درجال وأعضاء الاتحاد"، مبينا أن "منتخبنا قدّم مبارياتٍ رائعةً يستحق منها خطف إحدى بطاقات التأهل إلى أولمبياد باريس".