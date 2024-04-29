بغداد وأربيل تبحثان تأمين سير العملية التعليمية للطلبة بعد غلق مخيمات النازحين

2024-04-29 17:56:02 - المصدر: الفرات نيوز

الدكتور إبراهيم نامس الجبوري يلتقي وزير تربية الإقليم واضعا خطوات تحقيق استقرار الطلبة موضع التنفيذ

تماشيا مع المنهاج الحكومي الرامي الى رفع مستوى التعليم في عموم العراق وتحقيق التوازن والاستقرار بين الطلبة على حد سواء،إلتقى وزير التربية الاتحادي الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وزير تربية إقليم كوردستان الدكتور ئالان حمه سعيد والوفد المرافق له في مبنى الوزارة،اليوم، بحضور وكلاء الوزارة للشؤون العلمية والفنية ورئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية وعدد من المديرين العامين واللجنة الدائمة للامتحانات.

بحث الطرفان سُبل تدعيم العلاقات لتأمين سير العملية التعليمية للطلبة الذين إستقرت بهم الأوضاع في الإقليم بعد قرار غلق المخيمات والتنسيق المطلق لتحديث الإجراءات الامتحانية على وفق سياقات وامكانيات تقنية حديثة متطورة مع مناقشة ملف محو الأمية والبرامج المُنفذة للتقليل من نسب الأميين في البلاد.

أُختُتِمَ اللقاء بالإتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لتذليل العقبات ورفع التحديات المصاحبة لتنفيذ المشاريع وسط ترحيب الوفد الزائر بخطط الوزارة ومنهاجها الدقيق لتلبية الطموحات التربوية.