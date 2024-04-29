2024-04-29 18:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، حلّ إدارة نادي نفط الوسط بحسب الصلاحيات الممنوحة لها، وشكلت لهيئة مؤقتة لإدارة النادي.

وبحسب وثيقة صادرة من اللجنة الأولمبية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن حلّ الهيئة الإدارية للنادي جاء بناء على قرار لجنة تحقيقية، واستناداً لتوصيات شركة خطوط الأنابيب النفطية.

وشكلت اللجنة الأولمبية هيئة مؤقتة لنادي نفط الوسط، تألفت من عبد علي عودة رئيساً، ومهدي هاشم مطر نائباً، وعماد عباس محسن أميناً للسر، ومحمد حسن علي أميناً مالياً.

وعضوية كل من أحمد هاشم علي، وحمكت غالب صالح، ومرتضى جبار كشيش، ونبيل عباس لفتة، وعباس مالك ناجي، وحسين قاسم محمد.

وألزمت الأولمبية الادارة المؤقتة بأن تجري انتخابات رسمية للأدارة الجديدة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.