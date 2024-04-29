2024-04-29 18:00:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، عن وجود شبكة تزويرٍ في مديرية الضريبة في محافظة البصرة، مؤكدة ضبطها مديراً في أحد منافذ الضريبة في المحافظة.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فريق عمل مديرية تحقيق البصرة، قام بكشف شبكة تزوير بمديرية الضريبة في المحافظة"، مبيناً أن "الشبكة التي تعمل في الوحدة التخمينية الضريبية في مديرية مرور البصرة - مجمع تسجيل المركبات، تقوم باعتماد (براءة ذمة ضريبة) مزورة، دون الاعتماد على التحاسب الضريبي".

ولفت، إلى أنه "تم ضبط مدير منفذ الضريبة في المديرية بالجرم المشهود، وبحوزته مبالغ مالية كان يتقاضاها؛ لقاء اعتماد براءة الذمة المزورة"، موضحاً أن "العملية أسفرت أيضاً عن ضبط أوليات المعاملات التي لم يتم دفع وصولات التحاسب الضريبي لها".

وفي سياق متصل، أشار المكتب إلى أن "فريق المديرية تمكن، بعد القيام بأعمال المتابعة، من ضبط شخص ينتحل صفة باحث اجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالجرم المشهود، متلبساً بالاحتيال على المواطنين".

وبيّن أن "المتهم يقوم بتنظيم استمارة زيارة الباحث؛ لقاء مبالغ مالية"، مشيراً إلى أنه "تم ضبط هويات مزورة بحوزة المتهم كان يستخدمها أثناء قيامه بعمليات الاحتيال على المواطنين".