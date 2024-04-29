الزراعة النيابية: قانون بيع وإيجار الأراضي الزراعية سيخلق فرص عمل كثيرة

2024-04-29 18:06:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، يوم الاثنين، أن إقرار قانون تنظيم بيع وإيجار الأراضي الزراعية سيسهم بخلق فرص عمل كثيرة ويساعد على الارتقاء بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية.

وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب صوت يوم أمس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم بيع وإيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف بها للخريجين الزراعين والأطباء البيطريين، وهذا القانون يخدم المهندسين الزراعيين وخريجي معاهد الزراعة والثروة الحيوانية والإعداديات الزراعية".

وبينت أن "هذا القانون سوف يساهم بشكل كبير بدعم المهندسين الزراعيين وسيسمح بتمليك قطع الأراضي الزراعية لمن يقدم مشروعاً ذا جدوى اقتصادية، وبالتالي هذا القانون سيكون داعماً لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والمهندسين وخريجي كليات الزراعة وكليات البيطرة".