الأسدي: قطعنا شوطا كبيرا في تقديم مختلف الخدمات للمستفيدين

2024-04-29 18:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، الاثنين، أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في تقديم مختلف الخدمات لجميع المستفيدين. وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن الاسدي التقى نظيره وزير العمل البحريني جميل محمد علي حميدان، وذلك على هامش اعمال الدورة 50 لمؤتمر العمل العربي في بغدا وأكد الاسدي وفقا للبيان، أن العلاقة بين العراق والبحرين علاقة تاريخية واخوية وهناك مجالات تعاون مشتركة بالامكان تفعيلها بين البلدين، مشيرا الى ان وزارة العمل قطعت شوطا كبيرا طيلة عام في مجال الخدمات المقدمة للمستفيدين لتصبح وزارة تتسابق عليها الجميع. واوضح ان الاستقرار السياسي عادة ما ينعكس ايجابا على نجاح كل الملفات، لافتا الى ان الوزارة تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه فئات واسعة من المجتمع خصوصا مع النمو السكاني، وتمكنّا خلال السنة الاولى من عمر الحكومة شمول نحو 900 الف اسرة بالحماية الاجتماعية ليصبح عدد الافراد المشمولين بالاعانة 7 ملايين فرد. واضاف وزير العمل، إن المسجلين لدى الوزارة بصفة باحثين عن العمل تجاوز مليون و600 الفاً وهناك مئات الآلاف من الخريجين، ما يشكل تحديا في ايجاد الوظائف، إذ تعمل الوزارة على برامج عدة من بينها منح القروض ودعم القطاع الخاص. وانطلقت في بغداد، صباح السبت الماضي، أعمال مؤتمر العمل العربي بدورته الـ50 برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي.