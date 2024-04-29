البورصة العراقية تتداول اكثر من 4 مليارات سهم خلال جلسة واحدة 

2024-04-29 18:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تدوال سوق العراق للاوراق المالية، خلال جلسة اليوم الاثنين، اكثر من 4 مليارات سهم، فيما تصدرت شركة فندق فلسطين الأسهم الاكثر ارتفاعا. وبلغ عدد الأسهم المتداولة 4.009 مليارات سهم، في الوقت الذي بلغت قيمة الاسهم المتداولة 14.2 مليار دينار وتم إبرام 869 صفقة تداول خلال الجلسة. وتصدرت أسهم فندق فلسطين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، حيث تداولت 2.7 مليون سهم بقيمة 4.55 دينار. وأعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاثنين، عن إيقاف نشاطه لمدة يوم واحد الأربعاء المقبل بالتزامن مع عيد العمال العالمي.