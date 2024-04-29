2024-04-29 18:18:08 - المصدر: منصة إيشان

احتفلت السفارة التركية في بغداد، الاثنين، بمناسبة الذكرى السنوية الـ108 لانتصار معركة كوت العمارة. وحضر حفل التأبين الذي أقيم في نصب الشهداء الأتراك في بغداد، القائم بأعمال السفارة التركية في العراق فهيم جتين وموظفو السفارة ووكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) في بغداد. وفي كلمة له خلال الحفل، قال جتين: “لقد أثبتت ملحمة كوت العمارة أننا […]

ظهرت المقالة السفارة التركية في بغداد تحيي الذكرى 108 لملحمة “كوت العمارة” أولاً على Eishan.