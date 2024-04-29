2024-04-29 18:18:08 - المصدر: منصة إيشان

تعتزم شركة “أبل” الأمريكية الكشف عن هاتفها الجديد “آيفون 16” في أيلول/ سبتمبر المقبل، بينما كشفت بعض التسريبات عن شكل وحجم الجهاز. وشارك سوني ديكسون، الذي يعرف بتسريباته المتكررة المتعلقة بأجهزة أبل، يوم الأحد على حسابه في منصة “إكس”، صورة تكشف أحجام شاشات هواتف iPhone 16 القادمة، إلى جانب تفاصيل حول الكاميرا. ‎ ووفقًا للصورة، […]

ظهرت المقالة تسريبات جديدة تكشف حجم وشكل هاتف “آيفون 16”.. تعرف عليها أولاً على Eishan.