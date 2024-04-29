2024-04-29 18:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قصفت الطائرات الحربية التركية، يوم الاثنين، مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وأخبر مصدر أمني وكالة شفق نيوز، ان "الطائرات نفذت غارات جوية على مواقع تابعة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبل (متين) المطل على قضاء العمادية شمال دهوك".

واضاف المصدر ان "القصف استهدف مرتين متتاليتين مناطق قريبة من قرى كوهرزي وبلافة دون معرفة الخسائر الناجمة عن الغارة".