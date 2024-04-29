بغداد اليوم تنشر توصيات مؤتمر بغداد الدولي للمياه

2024-04-29 18:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنشر "بغداد اليوم"، اليوم الاثنين (29 نيسان 2024)، توصيات مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه في العراق، الذي ناقش تحديات المياه والعلاقات الدولية وتعزيز الشراكات في هذا الملف الحيوي، بمشاركة منظمات عربية وإقليمية ودولية.

وجاء في توصيات ختام المؤتمر، تابعته "بغداد اليوم"، ما يلي:

- تعزيز التعاون الدولي في أحواض الأنهار المشتركة على وفق مبادئ القانون الدولي، واحترام حقوق ومصالح الدول المتشاطئة في النهر الدولي وتأمين احتياجاتها المائية المنصفة.

- ندين ما يحدث في غزة من قصف واستهداف المدنيين العزل ومنشآت البنى التحتية ومجمعات المياه ونطالب المجتمع الدولي بوقف هذه الجرائم.

- تطوير قدرات الفرق الفنية والقانونية العاملة في مجال التعاون الدولي ذي الصلة بالمياه المشتركة.

- تأسيس مركز تنسيق مشترك بين الدول المتشاطئة في أحواض الأنهار المشتركة.

- صياغة وانفاذ السياسات واللوائح والقوانين ذات الصلة باستدامة موارد المياه سيما الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

- التأكيد على الحفاظ على النظم الطبيعية والبيئية ومواقع التراث العالمي ذات الصلة وتطوير مجتمعاتها.

- ترسيخ القيمة الفريدة للمياه.

- التأكيد على الاستخدام المستدام للمياه الجوفية وضمان عدم استنزافها وأن تكون لمياه الشرب الأولوية في استخدام هذا المورد.

- استخدام المياه بكفاءة في المناطق الجافة وشبه الجافة.

- إذكاء دور التوجيه والتوعية المائية عبر المؤسسات التربوية لترشيد استخدام المياه.

- التوسّع في استخدام تقنيات حصاد المياه، واستخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه، والتوسّع في الاستخدام الآمن لمياه البزل الزراعي.

- التوسّع في استخدام تقنيات التحسس النائية والذكاء الاصطناعي في تطوير مراقبة الموارد المائية وادارتها ورصد التجاوزات.

- إجراء تقييمات شاملة للمخاطر لتحديد المناطق الضعيفة والسكان المعرضين للاخطار ذات الصلة بالمياه.

- ارساء البيئة المُمَّكِنة لتكوين الشركات التقنية الناشئة التي من شأنها جذب الاستثمار وخلق فرص العمل في مجالات تعظيم موارد المياه.

- تهيأة الظروف الملائمة للابتكار الاجتماعي والمشاركة المجتمعية وبضمنها إشراك المجتمعات المحلية في تصميم وتنفيذ مشاريع تعظيم موارد المياه بغية تعزيز الحلول المستدامة من الداخل.

- استخدام تقنيات فعالة للري مثل الري بالتنقيط والمرشات ذات الكفاءة العالية.

- تعزيز التعاون والشراكة لمعالجة تحديات ترابط الطاقة والمياه والبيئة والامن الغذائي.

- استمرار متابعة تنفيذ توصيات مؤتمر بغداد الدولي الثالث والرابع للمياه من خلال سكرتارية المؤتمر والخروج برؤيا عن المحاور والأهداف للمؤتمر بنسخته الخامسة.