أكد نهاية [أزمة بصية].. وزير الداخلية ومحافظ ذي قار يبحثان وضع المحافظة الأمني 

شبكة اخبار الناصرية أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، انهاء المشاكل الأمنية بشأن “أزمة بصية”، فيما بحث تعزيز قدرات القوات الأمنية في المحافظة مع المحافظ ورئيس مجلس المحافظة. وقال الشمري في مؤتمر حضرته “شبكة اخبار الناصرية”، في مبنى محافظة ذي قار، إن “زيارته جاءت لبحث وضع المحافظة الأمني...

