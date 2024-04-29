2024-04-29 19:00:03 - المصدر: واع

ذي قار - واعأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، أن محافظة ذي قار تشهد موقفا أمنيا مستقرا، فيما أشار الى أن هناك انخفاضا بالحوادث الجنائية في المحافظة.وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور محافظ ذي قار ورئيس مجلسها اثناء زيارته المحافظة، وتابعته وكالة الانباء العراقية،(واع): ان "زيارتنا الى محافظة ذي قار تأتي للاطلاع على الواقع الأمني، واحتياجات المحافظة، إضافة الى تعزيز وبناء القدرات فيما يخص مكافحة الجريمة، والجريمة المنظمة، كذلك ملف مكافحة المخدرات".وأضاف الشمري: "التقينا بمحافظ ذي قار ورئيس المجلس، وأعضاء المجلس، وبحضور القادة الأمنيين، وقد استمعنا الى عرض مفصل عن طبيعة الواجبات وكذلك الوضع الامني"، مؤكدا أن "المحافظة تشهد موقفا أمنيا مستقرا، وهناك انخفاض بالحوادث الجنائية في المحافظة".وأكد أن "الأجهزة الأمنية تأخذ دورها بشكل كامل مع إعطاء ملاحظة، بان المحافظة مؤخرا تم تسليم ملفها الأمني الى وزارة الداخلية ضمن الخطة الحكومية لاستلام الملف الأمني، كما تم طرح مواضيع عديدة من ضمنها تعزيز قدرات شرطة المحافظة، والمديرية المستحدثة في مديرية شرطة الشطرة، وتعزيز كوادرها بالعناصر الأمنية، إضافة الى المعدات والتجهيزات، وقد خرجنا بعدة توصيات".وفيما يخص ناحية بصية، أوضح الشمري، أن "قضية الحدود الإدارية للناحية هي قضية اتحادية"، مؤكدا أن "ناحية بصية هي تابعة لمحافظة المثنى إداريا، ولا توجد أي مشكلة، والموضوع انتهى بشكل نهائي".