بعد شاحنة الجمعة.. حادث سير مفجع في السليمانية

2024-04-29 19:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، اليوم الإثنين، (29 نيسان 2024)، في حادث سير بين كلار ومنفذ برويزخان الحدودي في محافظة السليمانية.

وقالت مديرية المرور في كَرميان، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "الحادث وقع بين سيارة من نوع نيسان التيما وشاحنة من نوع مان".

ووقع الحادث بحسب مرور كَرميان قرب قرية (قورَتو)" مشيرة الى ان "جميع المتوفين هم ركاب سيارة نيسان التميا، وقد تم نقلهم إلى المستشفى".

ويأتي الحادث بعد أيام من إصابة 18 شخصاً في حادث سير على طريق دوكان - السليمانية، عندما تعطلت مكابح شاحنة الجمعة الماضية لتصطدم بـ 15 سيارة.