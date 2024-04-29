البرلماني ينهي مناقشة تعديل قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية ويرفع جلسته

2024-04-29 19:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأنهى مجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة مقترح تعديل قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية، فيما قرر رفع جلسته.وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين في العراق"، لافتة، إلى أن "المجلس أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول كيغالي لعام 2016 التعديل الخامس لبروتوكول مونتريال في شأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لعام 1987 الملحق باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985".وأضافت، أن "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمقترح التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل"، مشيرة، إلى أن "المجلس أنهى القراءة الأولى لمقترح التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المعدل".ولفتت، إلى أن "مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020".