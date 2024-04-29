الموسم التسويقي.. النقل توضح تفاصيل خطتها الخاصة بنقل الحنطة

2024-04-29 19:48:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ امنة السلاميأوضحت وزارة النقل، اليوم الاثنين، تفاصيل خطتها الخاصة بنقل الحنطة من المواقع كافة، مشيرة الى نقل 5 آلاف طن خلال 3 أيام.وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة هيأت اسطول الشركة العامة للنقل البري، بالإضافة الى شاحنات الشركة من اجل تأمين عمليات نقل الحنطة المحلية من جميع المواقع التي تخصصها الشركة العامة لتجارة الحبوب خلال الموسم التسويقي الحالي".وأوضح، أن "شاحنات الشركة، باشرت بنقل الحنطة المحلية من مجمع الرمادي الى بابل، وبواقع 5 آلاف طن خلال 3 أيام"، مؤكدا أن "استعداد الوزارة لنقل جميع الكميات المخصصة".وأشار الى أن "الشركة قامت بنقل أكثر من 40 ألف طن خلال الفترة السابقة، حيث تم تخصيصها من قبل الشركة العامة لتجارة الحبوب لمحور صلاح الدين (الطوز)/ بغداد، الى جانب محور صلاح الدين (مجمع بيجي) - بغداد".