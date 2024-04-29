الأسدي يختتم اعمال الدورة 50 لمؤتمر العمل العربي في بغداد

2024-04-29 19:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اختتم وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، مساء اليوم الاثنين، اعمال الدورة 50 لمؤتمر العمل العربي المنعقد في العاصمة بغداد. وذكرت وزارة العمل في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس مؤتمر العمل العربي للدورة 50 احمد الاسدي اختتم اعمال مؤتمر العمل العربي المنعقد في العاصمة بغداد. وقال الاسدي في الجلسة الختامية لاعمال المؤتمر، إنه يتشرف بترأس اعمال هذه الدورة التي تكللت أعمالها بالنجاح الباهر بفضل روح المحبة والاخوة الصادقة بين الوزراء والوفود المشاركة من اشقائنا العرب والتي تجلت في نوعية النقاشات التي ميزت أعمالها والقرارات الصادرة عنها. واوضح الاسدي، أن العراق يرحب بالأشقاء العرب، ويدعم بكل إمكانياته مسيرة العمل العربي المشترك، إيمانا منه بمنظمة العمل العربية، والتي تمثل دعم لوحدتنا وقوتنا، مشيرا الى أن منطقتنا العربية تعيش عصر التكتلات الاقتصادية، في ظل نظام عالمي يسوده الاعتماد المتبادل، وترابط المصالح بين الشعوب، الامر الذي يحتم علينا مواجهة هذه التحديات التي تهدد مصالح دولنا العربية، خاصة في مجالات تنمية الموارد البشرية، والتطور الاقتصادي، والاجتماعي، فضلاً عن التطور التكنولوجي. وأضاف إن وطننا العربي تحيط به تحديات جسام استهدافاً من قوى الشر البغيض، كان ذلك ظاهراً أو باطناً، وادت الى تغير التركيبة السكانية لبعض دولنا، فضلا عن تحديات اخرى تعصف بوحدة وعروبية واقتصادات دولنا، فيما اشار إلى قدرة أطراف الإنتاج الثلاثة في الوطن العربي، في تحويل التحديات إلى فرص ثمينة من شأنها التأثير إيجابا على المناخ العام في المنطقة. وبشأن حرب غزة، قال الاسدي: ندعو اهلنا في فلسطين الى الصبر فهم مثال الصبر والمقاومة الصابرة والصامدة في مواجهة الهجمة الصهيونية الشرسة، ولا بد ان ينالوا استقلالهم وانشاء دولتهم:، فنحن معهم قلبا وقالبا يدا بيد، ويد الله فوق أيدينا في وجه هذا المحتل البغيض. وتابع البيان، أن وزير العمل توجه بالشكر والعرفان لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لاحتضان العراق هذا المؤتمر، وشموله رعاية أعماله، والى أطراف الإنتاج الثلاثة بجمهورية العراق، وكافة الأجهزة لإنجاح أعمال هذه الدورة المتميزة، وكذلك الى المدير العام لمنظمة العمل العربية على اعداده الجيد لجدول اعمال الدورة والى الحضور من الوزراء واعضاء الوفود من اصحاب اعمال وعمال على حضورهم ومشاركتهم بمؤتمر العمل العربي. وانطلقت في بغداد، صباح السبت الماضي، أعمال مؤتمر العمل العربي بدورته الـ50 برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي.