2024-04-29 19:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

استقبل مطار حمد الدولي في قطر خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 نحو 13.2 مليون مسافر، بزيادة نسبتها 27.6 عن الربع المناظر من العام الماضي 2023. أظهرت بيانات رسمية نمو حركة الطيران في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 24 لتبلغ نحو 70 ألف طائرة قادمة ومغادرة من المطار، بالإضافة إلى تسجيل مناولة لأكثر من 626.4 طناً من بضائع الشحن الجوي، منها 10.5 مليون حقيبة سفر. و يقدم مطار حمد الدولي خدماته لـ 188 وجهة سفر وشحن جوي، ويضم شبكة من 48 شركة طيران عالمية، منها 44 عملت في المطار خلال الربع الأول، فيما انضمت إلى هذه الشبكة 4 شركات طيران جديدة في الاشهر الثلاثة الاولى من 2024.