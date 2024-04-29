التجارة تؤكد جاهزية مطاحنها للتعامل مع كميات الحنطة كافة

2024-04-29 19:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت الشركة العامة لتصنيع الحبوب التابعة لوزارة التجارة، الاثنين، أن العراق سيحقق الاكتفاء الذاتي من مادة الحنطة هذا الموسم بحسب المعطيات التي تشير إلى أن الإنتاج سيتجاوز 6 ملايين طن، لافتةً إلى أن مطاحنها جاهزة للتعامل مع الكميات المسوقة كافة. وقال مدير عام الشركة محسن محمد نامس، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، نقوم حالياً تسويق وتوزيع مادة طحين الحصة الثالثة إلى الوكلاء ومن ثم إلى المواطنين، وقد بلغت نسبة الإنتاج والتوزيع إلى المواطنين أكثر من 70، وسنقوم في الأسابيع القليلة المقبلة بجرد هذه المطاحن وتهيئتها لغرض فتح وإنتاج وتسويق وتوزيع الحصة الرابعة. وأضاف نامس، أن شركتنا لديها 290 مطحنة أهلية موزعة في محافظات البلاد و16 مطحنة حكومية، والشركة العامة لتصنيع الحبوب مستعدة لاستيعاب الكميات المسوقة كافة. وتابع، أن الموسم التسويقي بدأ في محافظاتنا الجنوبية والوسطى وانتقل للشمالية ونتوقع أن تصل الكميات إلى 6 ملايين طن وبالتالي سيكون إنتاج هذه السنة الأعلى قياسا بالمواسم السابقة ونتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي.