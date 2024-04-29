محافظ البصرة يستعرض أهمية "عقد توتال" أمام سفير فرنسا

2024-04-29 19:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعرب محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الاثنين (29 نيسان 2024)، عن اهمية تواجد شركة توتال الفرنسية في استثمار الغاز بالحقول النفطية، مؤكدا انعكاسها على انتاج العراق بالكامل.

وقال العيداني لـ"بغداد اليوم"، عقب استقباله السفير الفرنسي لدى العراق، إن "فرنسا والعراق لديهما علاقات كبيرة، ونحن اليوم في البصرة وكون المحافظة هي عاصمة العراق الاقتصادية، نرحب بعمل الشركات الفرنسية لا سيما بما يتعلق بقطاع الغاز".

واعتبر ان "الاستثمار في حقل ارطاوي، سينعكس على انهاء حرق الغاز وزيادة طاقة العراق الانتاجية من الغاز، فضلا عن القضاء على التلوث الناجم من حرق الغاز".

ودخل العراق بعقد مع شركة توتال الفرنسية تبلغ حصة الشركة منه 45%، فضلا عن 25% لقطر، و30% للعراق، بعقد قيمته 27 مليار دولار، يتضمن استثمار وايقاف حرق 600 مقمق يوميًا في حقل ارطاوي، وزيادة انتاج الحقل من النفط الى اكثر من 210 الاف برميل يوميًا، وانشاء مشروع طاقة شمسية بألف ميغا واط، وكذلك تحلية مياه البحر بـ5 ملايين برميل يوميًا لغرض استخدامها في الحقن المكمني داخل الابار، بدلا من استخدام المياه العذبة.