"شنيشل" يكشف عن "كتيبة الاسود" العراقية لملاقاة الساموراي الياباني

2024-04-29 19:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مدرب المنتخب الاولمبي راضي شنيشل، يوم الاثنين، تشكيلة المنتخب الاولمبي العراقي لملاقاة نظيره الياباني، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا دون 23 عاماً.

وتألفت التشكيلة من حسين حسن، يوسف الإمام ، زيد تحسين، مصطفى سعدون، احمد مكنزي، كرار محمد، حسين عامر، زيد اسماعيل، علي الموسوي، سالم احمد، وعلي جاسم.

ويواجه المنتخب الأولمبي العراقي، نظيره الياباني، في الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الاثنين، على ملعب جاسم بن حمد، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وتأهلت 4 منتخبات لنصف نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة الجارية حالياً في قطر وتستمر حتى 3 أيار المقبل، وهي العراق وإندونيسيا واليابان وأوزبكستان.