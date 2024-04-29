(واع) تنشر التشكيلة الرسمية لمنتخبنا الأولمبي لمواجهة نظيره الياباني

2024-04-29 19:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل، اليوم الاثنين، تشكيلة المنتخب لمُواجهةِ نظيره الياباني ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن شنيشل أعلن تشكيلة المنتخب لمُواجهةِ نظيره الياباني ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية".وجاء في حراسة المرمى حسين حسن، فيما جاء في خط الدفاع كل من مصطفى سعدون وزيد تحسين ويوسف الإمام و أحمد مكنزي، فيما جاء في خط الوسط كل من كرار محمد وحسين عامر وزيد إسماعيل، فيما جاء بخط الهجوم كل من علي الموسوي وعلي جاسم وسالم أحمد.