2024-04-29 20:00:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلن النائب يوسف الكلابي، انطلاق تحالف نيابي جديد باسم “دعم الدولة”، من أجل إسناد مؤسسات الدولة ومراقبتها. وذكر بيان صادر عن التحالف ورد لـ “إيشان”: “إيماناً منا بأنَّ الدولةَ هي الخيارُ الوحيد والأمانُ الضمانُ والأكيد لكلِّ العراقيين. فإننا نعلنُ وعلى بركةِ الله، انطلاقَ (تحالفِ دعمِ الدولة) ليكونَ كياناً سياسياً مسانداً لمؤسسات الدولة وتشريعاتها الدستورية، ومراقباً […]

ظهرت المقالة “يسند المؤسسات ويراقبها”.. انطلاق تحالف “دعم الدولة” بعضوية 16 نائباً: أبوابنا مفتوحة للجميع أولاً على Eishan.