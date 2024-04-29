2024-04-29 20:00:09 - المصدر: منصة إيشان

اتهمت حكومة قطاع غزة، الإثنين، الجيش الإسرائيلي بـ”تعمد” ترك مخلفات مفخخة في منازل المواطنين في القطاع “لزيادة أعداد الشهداء والجرحى”، وطالبت المجتمع الدولي بتزويد القطاع بما يلزم “للتعامل مع هذه المخلفات وإزالة خطرها”. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان: “نحذر من تكرار حوادث انفجار مخلفات جيش الاحتلال في منازل المواطنين (بالقطاع)، سيما […]

ظهرت المقالة حكومة غزة: الاحتلال ترك مخلفات مفخخة في المنازل لزيادة أعداد الشهداء أولاً على Eishan.