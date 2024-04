لإنهاء معاناة المراجعين.. مجلس ذي قار يوجه مديري الدوائر بالالتزام بساعات الدوام

2024-04-29 20:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية وجه رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري، اليوم الاثنين، مديري الدوائر الحكومية في المحافظة بالالتزام بساعات الدوام الرسمي، لضمان عدم وجود تأخير في معاملات المراجعين. وذكر بيان للمجلس، تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، أن “رئيس المجلس عبد الباقي العمري، وجه مديري الدوائر الحكومية في المحافظة بعدم...

