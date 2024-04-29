بمشاركة 16 فرقة متخصصة.. دهوك تحتضن مهرجان "الرقص" الكوردي (صور+ فيديو)

2024-04-29 20:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفتتح في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الاثنين، مهرجان الرقص الكوردي، وبمشاركة 16 فرقة متخصصة في فنون الرقص والموسيقى، فيما حضر أكثر من 6000 ضيف إلى المهرجان.

وقال المسؤول الإعلامي للمهرجان، احمد مشختي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "هذا المهرجان يأتي بمناسبة اليوم العالمي للرقص ويهدف الى الحفاظ على التراث والفلكلور الكوردي".

وأضاف مشختي أن "الفرق المشاركة تمثل الأجزاء الاربعة الكوردستانية (الكورد في تركيا وايران وسوريا) بالاضافة الى اقليم كوردستان العراق".

وأشار إلى أن "المهرجان سيستمر لمدة يومين متتاليين وسيتضمن عروضا للدبكات والرقصات الكوردية الفلكلورية بالإضافة إلى إقامة ندوات وحوارات".

وتمثل الفرق مزيجا من كل الثقافات التي تحتضنها المناطق الكوردستانية من المسلمين والمسيحيين والايزيديين.

وفي عام 1982، انشأت لجنة فنون الرقص للهيئة الدولية للمسرح اليوم العالمي لفنون الرقص والذي يحتفل به سنويا في 29 نيسان/ أبريل تزامنا مع ذكرى عيد ميلاد جان جورج نوفيري (1727-1810)، مبتكر الباليه الحديث.

ويهدف اليوم العالمي لفنون الرقص إلى الاحتفاء بفن الرقص والتمتع بعالميته كأداء فني وتجاوز جميع الحواجز السياسية والثقافية.