لجنة الزراعة في الديوانية تتوقع حصاد اكثر من 250 ألف طن: الأمطار لن تؤثر

2024-04-29 20:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقعت اللجنة الزراعية في مجلس محافظة الديوانية، يوم الاثنين، بأن يبلغ الحصاد الزراعية لهذا العام أكثر من 250 ألف طن، مستبعدة تأثير الأمطار الحالية على موسم الحصاد.

وقال رئيس اللجنة الزراعية بمجلس محافظة الديوانية جعفر الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "الموسم الزراعي الحالي جيد جداً بالنسبة لمزارعي المحافظة رغم الشح المائي التي مر بها العراق وتأثرت بها محافظة الديوانية كثيراً".

ولفت الموسوي إلى أن "المساحة المزروعة بلغت اكثر من 300 ألف دونم زراعي، منها 160 ألفاً ضمن الخطة التي اعدتها اللجنة الزراعية العليا في البلاد".

وتابع: "نتوقع حصاد اكثر من 250 ألف طن الموسم الحالي بعد انتهاء عملية الحصاد التي بدأت في العشرين من أبريل/ نيسان الجاري".

وأشار الموسوي، إلى أن "الأمطار الحالية التي تهطل على أرض البلاد لا تأثير لها على المحصول الذي لم يحصد لغاية الآن".