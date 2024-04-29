محافظ بغداد يعلن إعداد التصاميم الأساسية لقضاء الزوراء

2024-04-29 20:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الاثنين، عن إعداد التصاميم الأساسية لقضاء الزوراء، فيما أكد أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بحل الكثير من معوقات تنفيذ المشروع.وقال العلوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم التوقيع على مشروع التصميم الأساسي لقضاء الزوراء، وأعلنا الآن عن مناقصات لإعادة التصاميم والبنى التحتية والمجاري"، مبينا، "وجود تصميم أساسي يهيء لنا العمل ببنى ثابتة ومستمرة ومستدامة".وأضاف، أنه "لغاية إعداد التصميم الأساسي للقضاء، فلا بد من تقديم خدمات للقضاء من إكساء وإنشاء أرصفة و تأهيل مجاري تصريف مياه الأمطار إضافة إلى الماء والكهرباء ومراكز صحية ومدارس"، لافتا إلى، "أننا سنستمر بالزيارات والجولات".وذكر، أن "جولتنا إلى قضاء الزوراء اليوم تمت برفقة مستشار رئيس الوزراء قاسم الظالمي والذي أعد تقريرا متكاملا وشاملا للقضاء، كما بحثنا بحضور المعاون الفني لأمانة بغداد علي حسن اللفتة الموضوع ورفعنا توصيات إلى رئيس مجلس الوزراء والذي وجه بحل الكثير من المشاكل التي كانت موجودة و تعيق التنفيذ".وذكر، "أننا سنواصل زياراتنا الميدانية؛ للاطلاع عن كثب على الواقع ومشاكل المواطنين الذين عبروا عن احتياجاتهم بكل حرية وطالبونا بتدخل مباشر في بعض القضايا".