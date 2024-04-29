عامرية الفلوجة: مبادرة رئيس الوزراء بتوفير تقنيات الري زادت حجم إنتاج الحبوب

2024-04-29 20:42:01 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الفراجيأكد قسم الزراعة في عامرية الصمود بقضاء الفلوجة، أن تطبيق مبادرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتوفير تقنيات الري الحديث للفلاحين أدى إلى اتساع رقعة مساحة الأراضي الزراعية في العامرية وزاد حجم إنتاج الحبوب وخاصة محصولي الحنطة والشعير.وقال مسؤول شعبة المتابعة والتخطيط في قسم زراعة عامرية الصمود خالد ضباب مطر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشاريع المبادرة الزراعية التي أطلقتها الحكومة العراقية برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في محافظة الأنبار تضمنت دعمها بتقنيات الري الحديثة عبر المرشات الثابتة والمحورية ما ساهم باتساع رقعة مساحة الأراضي الزراعية بشكل كبير في عامرية الفلوجة لاسيما المخصصة لمحاصيل الحنطة ورفعت من مستوى إنتاج محاصيل الحبوب الحالي 2024".وأضاف مطر، أن "استعمال وسائل الري الحديثة رافقه كذلك اعتماد المزارعين على المياه الجوفية والتي تعمل على نظام حفر الآبار الارتوازية بدلا من مياه السقي السيحي، وهو ما ساهم في انتعاش الزراعة، الأمر الذي سيشجع على تحقيق الاكتفاء لسد الاستهلاك المحلي".وتابع، أنه "بلغ عدد منظومات الري المتطورة التي وزعت إثر المبادرة قرابة 1000 مرشة محورية وكذلك 50 منظومة ثابتة تتوزع في المساحات المزروعة في محاصيل الحنطة والتي بلغت أكثر من 85 دونماً زراعياً ضمن عمل شعبة زراعة عامرية الفلوجة".وذكر مطر، أن "الاعتماد على تقنيات الري المتطورة أتاح فرصة زراعة الآلاف من الدونمات بينها مساحات كبيرة من الأراضي كانت قبل سنوات تشكو التصحر والإهمال بسبب شح المياه".