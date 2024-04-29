رئيس اللجنة المالية يؤكد دعمه لمطلب رفع التسكين عن عناوين ذوي المهن الصحية

2024-04-29 20:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الاثنين، دعمه لمطلب رفع التسكين عن عناوين ذوي المهن الصحية وصولا إلى الدرجة الثانية.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية النيابية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، استقبل وفد ممثلي ذوي المهن الصحية والتمريضية في وزارة الصحة؛ لمناقشة آخر تطورات تعديل قانون الملاك، بحضور عدد من أعضاء اللجنة".وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث آخر التحديثات المراد إضافتها إلى القانون، وبما ينسجم مع الحاجة الملحة لاستحداث عناوين وظيفية جديدة، تتناسب مع حاجة المؤسسات الحكومية والمؤهلات العلمية".وأوضح العطواني، أن "الاجتماع يأتي في إطار حرص اللجنة المالية على إنضاج تعديل قانون الملاك، الذي من المؤمل إقراره خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد إتمام قراءته الثانية في مجلس النواب".وأكد، "دعمه لمطلب رفع التسكين عن عناوين ذوي المهن الصحية وصولا إلى الدرجة الثانية، وبما يرفع الغبن والمظلومية عن شريحة واسعة من الموظفين، الذين قدموا خدمات جليلة للدولة العراقية".