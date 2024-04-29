امين بغداد يؤكد المضي بتنفيذ مشروع مترو بغداد وفق التوقيتات المرسومة له

2024-04-29 20:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اكد امين بغداد عمار موسى كاظم، الاثنين، المضي بتنفيذ مشروع مترو بغداد، وفق التوقيتات المرسومة. ونقل بيان للامانة عن امين بغداد قوله خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الهيئة الوطنية للاستثمار، وتابعته الاقتصاد نيوز، ان هناك 3 شركات عالمية قدمت عروضها لهذا المشروع وتمت الإجابة على كافة استفساراتهم، وتحديد تاريخ 12 ايار المقبل موعد التقديم النهائي للعروض الفنية والتجارية من قبل هذه الشركات، ليتم دراستها بشكل مفصل من قبل الفريق المختص الذي تم تشكيله لهذا الغرض، بالتعاون مع الجهة الاستشارية التي تم الاتفاق معها. واضاف ان الحكومة ماضية وبقوة لتنفيذ هذا المشروع على وفق التوقيتات التي رسمت له، مؤكداً ان مشروع مترو بغداد من المشاريع المهمة للنقل في العاصمة بغداد، وهو مكمّل لرؤية النقل الشامل في مدينة بغداد، إلى جانب مشاريع فك الاختناقات المرورية والطرق الحلقية التي تمضي الحكومة باستكمالها على وفق رؤيتها الشاملة للنقل العام في العاصمة بغداد.