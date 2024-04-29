زراعة النجف تؤكد إتمام حصاد 33 ألف دونم من محصول الحنطة

2024-04-29 21:24:02 - المصدر: واع

واع - النجف الأشرف - حيدر فرمانأكدت مديرية زراعة النجف، اليوم الاثنين، إتمام حصاد أكثر من 33 ألف دونم من الحنطة مع بداية الموسم التسويقي، مؤكدة أن العملية مستمرة لحصاد باقي المساحات التي تقترب من 340 ألف دونم.وقال معاون مدير الزراعة ثامر عظيم الكلابي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية زراعة النجف الأشرف، باشرت بكافة أقسامها وشعبها بمتابعة حملة الحصاد لمحصول الحنطة للموسم الشتوي 2023/2024"، مشيرا، إلى أن "هذا الموسم كان موسم خير ونماء ويبشر بخير؛ بسبب الدعم الحكومي وزيادة الأمطار التي هطلت على العراق وعلى النجف الأشرف، مما أدى إلى زيادة المساحات المزروعة بمحصول الحنطة، إضافة إلى تعويض المساحات التي لم تتوفر لها الحصة المائية".وأضاف الكلابي، أن "المساحة الصحراوية كانت متميزة من حيث الإنتاج، وكذلك باستخدام أنظمة الري الحديثة بفضل الدعم الحكومي"، مبينا، أن "المساحة التي تم حصادها حتى تاريخ اليوم زادت عن 33520 دونما، وهي جزء من المساحة الكلية المزروعة، بمحصول الحنطة في المحافظة البالغة 339926 دونما".وأكد، أن "غلة الدونم لهذا الموسم كانت 2 طن بحسب تقارير الشعب الزراعية في المحافظة"، مضيفا، أن "الكميات المسوقة إلى سايلوات وزارة التجارة كبيرة، وهناك أمل بزيادة في تسويق المحصول؛ نتيجة للدعم الحاصل من وزارة الزراعة بزيادة سعر شراء محصول الحنطة 850,000 دينار للطن الواحد".