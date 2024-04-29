"ستمتد لمناطق أخرى".. الداخلية تعلن حصيلة جديدة لعملية البتاوين

2024-04-29 21:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، (29 نيسان 2024)، عن حصيلة جديدة لعملية البتاويين، فيما أكدت امتداد العمليات لمناطق أخرى في العاصمة بغداد وخارجها.

وقال الناطق الرسمي باسم الداخلية العميد مقداد ميري للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، ان "عملية البتاويين هي الأكبر منذ سنوات للوزارة وهي تستهدف مكانا إستراتيجيا ومهما لقلب العاصمة"، مبينا، أن "الغاية من العملية إعادة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة".

وأضاف، أن "المنطقة كانت مليئة بالمخالفات منذ زمن طويل، وتم إلقاء القبض على أكثر من 600 متهم بمختلف الجرائم، منهم متهمون بالمخدرات وشبكات اتجار بالبشر و الدعارة إضافة إلى إلقاء القبض على مخالفين لقانون الإقامة وغيرها من الجرائم الأخرى".

وأشار، إلى أن "العملية مستمرة منذ عدة أيام وستشمل مناطق أخرى داخل وخارج بغداد".

وبشأن معالجة المتعاطين أوضح ميري، أن "وزارة الداخلية أنشأت 16 مصحة لمعالجة المتعاطين من المخدرات ومن المؤمل الوصول بالعدد من 20 إلى 30 مصحة خلال العام الجاري"، لافتا، إلى أن "هناك تركيزا على طلاب المدارس وغيرهم ضمن الحملة التوعوية".



