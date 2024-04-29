2024-04-29 21:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قدّم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاثنين، التعازي لوزير الخارجية فؤاد حسين لوفاة عقيلته.

ورافق بارزاني أثناء تواجده في العاصمة بغداد، لأداء التعازي رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اعرب عن تعازيه لوزير الخارجية الاتحادي فؤاد حسين، بوفاة زوجته كارولينا منتيسوري في برقية بعثها في وقت سابق.

وقال بارزاني في برقية تعزية ورد لوكالة شفق نيوز "أعزي أخي الكريم د. فؤاد حسين وزير خارجية العراق الاتحادي، لوفاة المرحومة زوجته، وأشاركه الأحزان من الأعماق".

وأضاف "أدعو الله تعالى أن يتغمد روح المرحومة بعطفه ورحمته ويلهمه وأولاده وعائلته الكريمة وأصدقاء المرحومة الصبر والسلوان".